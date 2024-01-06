Понад сотня «пунктів незламності» на Харківщині працює цілодобово – ХОВА

На Харківщині продовжують готуватися до можливих блекаутів, через обстріли армії РФ.

«Ми проводимо всі необхідні наради для координації всіх сил наших для того, щоб усе працювало у режимі повної готовності, щоб реагувати на ті виклики, які ми можливо будемо мати у зв’язку російськими обстрілами нашої енергетичної системи. Наразі вона працює стабільно», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що наразі в регіоні працюють понад тисяча «пунктів незламності».

«Частина з них, понад сотня – у цілодобовому режимі вже зараз», – зазначив Синєгубов.