Понад сотня «пунктів незламності» на Харківщині працює цілодобово – ХОВА
Фото: Харківська міськрада
На Харківщині продовжують готуватися до можливих блекаутів, через обстріли армії РФ.
«Ми проводимо всі необхідні наради для координації всіх сил наших для того, щоб усе працювало у режимі повної готовності, щоб реагувати на ті виклики, які ми можливо будемо мати у зв’язку російськими обстрілами нашої енергетичної системи. Наразі вона працює стабільно», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також повідомив, що наразі в регіоні працюють понад тисяча «пунктів незламності».
«Частина з них, понад сотня – у цілодобовому режимі вже зараз», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блекаут, незламності, обстріли, пункти, синєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують готуватися до можливих блекаутів, через обстріли армії РФ.".