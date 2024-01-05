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Є інформація від розвідки – Синєгубов про удари РФ по енергооб’єктах у морози

Суспільство 14:12   05.01.2024
Олена Нагорна
Є інформація від розвідки – Синєгубов про удари РФ по енергооб’єктах у морози Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

На 5 січня заплановано засідання Ради оборони Харківської області, присвячене настанню морозів та можливим ракетним ударам російських військових по критичній енергетичній інфраструктурі регіону, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зараз, коли прийшли холоди, ми так само фіксуємо і є інформація нашої розвідки, що ворог буде бити в тому числі по нашій критичній енергетичній інфраструктурі“, – зазначив Синєгубов.

На Раді оборони, за його словами, говоритимуть про координацію дій усіх екстрених служб у випадках блекаутів чи пошкоджень енергетичної інфраструктури, а також про готовність пунктів незламності.

У тому числі готовність Харкова та інших населених пунктів щодо аварійних дій на випадок або знеструмлення, або пошкодження тепломереж. Щоби оперативно злити воду чи рідину з опалення, щоб не повторився Алчевськ. Вживаємо всіх необхідних заходів, щоби бути готовими до тих дій, які ворог може вчиняти“, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 14:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 5 січня заплановано засідання Ради оборони Харківської області, присвячене настанню морозів та можливим ракетним ударам російських військових по критичній енергетичній інфраструктурі регіону, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.".