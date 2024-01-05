Есть данные от разведки — Синегубов об ударах РФ по энергообъектам в морозы
На 5 января запланировано заседание Совета обороны Харьковской области, посвященное наступлению морозов и возможным ракетным ударам российских военных по критической энергетической инфраструктуре региона, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас, когда пришли холода, мы фиксируем и есть информация нашей разведки, что враг будет бить в том числе по нашей критической энергетической инфраструктуре», — отметил Синегубов.
На Совете обороны, по его словам, будут говорить о координации действий всех экстренных служб в случаях блэкаутов или повреждений энергетической инфраструктуры, а также о готовности пунктов несокрушимости.
«В том числе готовность Харькова и других населенных пунктов по аварийным действиям на случай или обесточивания, или повреждения теплосетей. Чтобы оперативно слить воду или жидкость из отопления, чтобы не повторился Алчевск. Принимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к тем действиям, которые враг может совершать», — добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: инфраструктура, морозы, подготовка, ракетний удар, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 14:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 5 января запланировано заседание Совета обороны Харьковской области, посвященное наступлению морозов и возможным ракетным ударам российских военных по критической энергетической инфраструктуре региона, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.".