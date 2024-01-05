Грядут морозы: жителей «горячих» громад Харьковщины призывают эвакуироваться

Согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, 7 января столбики термометров на Харьковщине пересекут отметку в 10 градусов мороза, а уже 9-го числа — 19 градусов со знаком «минус». В Купянском районе, где этой зимой централизованно многоэтажки не отапливают, готовят пункты несокрушимости и призывают жителей выехать на более безопасные территории.

Накануне состоялось совещание по поводу грядущих морозов с руководителями громад, сообщил в эфире телемарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

«Просили еще раз обратить внимание на функционирование пунктов несокрушимости и пунктов обогрева по наполненности всем необходимым. Проверки запаса топлива, наличия генераторов, чтобы эти пункты в любой момент могли быть открыты и могли принимать людей. В таких условиях, когда враг бьет по критической инфраструктуре, когда наши электрики по несколько раз выезжают в день, чтобы восстанавливать те или иные сети, понимаем, что это будет определенным испытанием для нас. На это обратили внимание и к этому мы готовимся и будем делать все, чтобы люди, если будут в результате таких ударов отключения, могли бы прийти и получить тепло», — отметил Канашевич.

Он уточнил, что пункты несокрушимости расположены в местах вдали от линии фронта, «где есть определенная безопасность».

«Продолжаем сейчас эвакуацию. Накануне таких морозов мы людям еще раз объясняем необходимость эвакуации… Надеемся, что эта критическая ситуация, которая потенциально может наступить, так же побудит людей принять взвешенное решение — хотя бы временно выехать на территорию Харьковской области, где будет определенная безопасность», — добавил глава РВА.

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