Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики

Очередной циклон принесет снегопад на Харьковщину 7 января. Снег будет идти весь день и в течение следующих суток, может намести существенные сугробы.

Такой прогноз озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок в эфире нацмарафона.

«7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия. В результате вторжения арктического воздуха с севера Европы. И будет образовываться циклон на юге страны. Днем 7 января и в течение суток 8 января в таких областях, как Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская область ожидается сильный снег. Прирост снежного покрова может составлять 10-20 см», — сообщила Кривобок.

Также прогнозируют порывы ветра — 15-20 метров в секунду — и сопровождающие их метель, снежные заносы и гололед.

«В эти дни – с 7 по 9 января – с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры — кое-где до 13 — 20 градусов мороза», — предупредила синоптик.

При этом, по прогнозам, в целом январь аномальным не будет. Среднемесячную температуру ожидают на уровне 4 градусов мороза.