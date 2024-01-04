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Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики

Общество 14:27   04.01.2024
Оксана Горун
Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики

Очередной циклон принесет снегопад на Харьковщину 7 января. Снег будет идти весь день и в течение следующих суток, может намести существенные сугробы.

Такой прогноз озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок в эфире нацмарафона.

«7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия. В результате вторжения арктического воздуха с севера Европы. И будет образовываться циклон на юге страны. Днем 7 января и в течение суток 8 января в таких областях, как Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская область ожидается сильный снег. Прирост снежного покрова может составлять 10-20 см», — сообщила Кривобок.

Диана Кривобок синоптик
Фото: скриншот

Также прогнозируют порывы ветра — 15-20 метров в секунду — и сопровождающие их метель, снежные заносы и гололед.

«В эти дни – с 7 по 9 января – с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры — кое-где до 13 — 20 градусов мороза», — предупредила синоптик.

 Читайте также: Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области

При этом, по прогнозам, в целом январь аномальным не будет. Среднемесячную температуру ожидают на уровне 4 градусов мороза.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 14:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной циклон принесет снегопад на Харьковщину 7 января. Снег будет идти весь день и в течение следующих суток, может намести существенные сугробы".