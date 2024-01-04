Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики
Очередной циклон принесет снегопад на Харьковщину 7 января. Снег будет идти весь день и в течение следующих суток, может намести существенные сугробы.
Такой прогноз озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок в эфире нацмарафона.
«7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия. В результате вторжения арктического воздуха с севера Европы. И будет образовываться циклон на юге страны. Днем 7 января и в течение суток 8 января в таких областях, как Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская область ожидается сильный снег. Прирост снежного покрова может составлять 10-20 см», — сообщила Кривобок.
Также прогнозируют порывы ветра — 15-20 метров в секунду — и сопровождающие их метель, снежные заносы и гололед.
«В эти дни – с 7 по 9 января – с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры — кое-где до 13 — 20 градусов мороза», — предупредила синоптик.
Читайте также: Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
При этом, по прогнозам, в целом январь аномальным не будет. Среднемесячную температуру ожидают на уровне 4 градусов мороза.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: морозы, новости Харькова, погода, прогноз, снегопад, Укргидрометцентр;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 14:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной циклон принесет снегопад на Харьковщину 7 января. Снег будет идти весь день и в течение следующих суток, может намести существенные сугробы".