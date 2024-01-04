Сильні морози та снігопад на Харківщині прогнозують синоптики
Черговий циклон принесе снігопад на Харківщину 7 січня. Сніг йтиме весь день і протягом наступної доби, може намести істотні кучугури.
Такий прогноз озвучила синоптикиня Українського гідрометцентру Діана Кривобок в етері нацмарафону.
“7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови. Внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи. І буде утворюватися циклон на півдні країни. Тому вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в таких областях, як Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська область очікуються значний сніг. Приріст снігового покриву може складати 10-20 см”, – повідомила Кривобок.
Також прогнозують пориви вітру – 15-20 метрів за секунду – і хуртовину, снігові замети та ожеледицю.
“У ці дні – з 7 по 9 січня – з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури – подекуди до 13 – 20 градусів морозу”, – попередила синоптикиня.
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При цьому, за прогнозами, загалом січень аномальним не буде. Середньомісячну температуру очікують на рівні 4 градусів морозу.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 14:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий циклон принесе снігопад на Харківщину 7 січня. Сніг йтиме весь день і протягом наступної доби, може намести істотні кучугури".