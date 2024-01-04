Сильні морози та снігопад на Харківщині прогнозують синоптики

Черговий циклон принесе снігопад на Харківщину 7 січня. Сніг йтиме весь день і протягом наступної доби, може намести істотні кучугури.

Такий прогноз озвучила синоптикиня Українського гідрометцентру Діана Кривобок в етері нацмарафону.

“7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови. Внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи. І буде утворюватися циклон на півдні країни. Тому вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в таких областях, як Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська область очікуються значний сніг. Приріст снігового покриву може складати 10-20 см”, – повідомила Кривобок.

Також прогнозують пориви вітру – 15-20 метрів за секунду – і хуртовину, снігові замети та ожеледицю.

“У ці дні – з 7 по 9 січня – з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури – подекуди до 13 – 20 градусів морозу”, – попередила синоптикиня.

При цьому, за прогнозами, загалом січень аномальним не буде. Середньомісячну температуру очікують на рівні 4 градусів морозу.