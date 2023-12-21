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Найхолодніший місяць року: прогноз синоптиків на січень у Харкові й області

Суспільство 15:08   21.12.2023
Вікторія Яковенко
Найхолодніший місяць року: прогноз синоптиків на січень у Харкові й області Фото: Олена Нагорна

Сильних морозів у січні-2024 на Харківщині синоптики не прогнозують, а от опадів випаде більше, ніж в середньому.

За даними Регіонального центру із гідрометеорології, середня місячна температура повітря в січні очікується 2,8 градусів морозу. При цьому у нормі, середня місячна температура повітря мінус 4,6 градусів.

Середня кількість опадів у другому місяці зими очікується 53 мм, у середньому у межах норми – 42 мм.

Синоптики зазначають, що найчастіше січень – це найхолодніший місяць року.

«Місяць зі сталим сніговим покривом, нерідко з хуртовинами, ожеледдю та туманами. Найбільша висота снігового покриву зазвичай спостерігається в третій декаді січня і становить в середньому 8 – 16 см, а в найбільш сніжні зими – до  65 см ( 1987 р.)», – розповіли синоптики.

Читайте також: I рівень небезпечності оголосили на Харківщині: синоптики очікують туман

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 15:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сильних морозів у січні-2024 на Харківщині синоптики не прогнозують, а от опадів випаде більше, ніж в середньому.".