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I рівень небезпечності оголосили на Харківщині: синоптики очікують туман

Суспільство 14:04   21.12.2023
Вікторія Яковенко
I рівень небезпечності оголосили на Харківщині: синоптики очікують туман Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 21 і 22 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У другій половині дня 21 грудня та на добу 22 грудня по місту та області очікується туман, видимістю 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 14:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 21 і 22 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".