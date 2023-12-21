I рівень небезпечності оголосили на Харківщині: синоптики очікують туман

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 21 і 22 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У другій половині дня 21 грудня та на добу 22 грудня по місту та області очікується туман, видимістю 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Читайте також: На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення