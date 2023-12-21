I рівень небезпечності оголосили на Харківщині: синоптики очікують туман
Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології
Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 21 і 22 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«У другій половині дня 21 грудня та на добу 22 грудня по місту та області очікується туман, видимістю 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 21 і 22 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".