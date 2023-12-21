I уровень опасности объявили в Харькове и области: синоптики ожидают туман

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 21 и 22 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Во второй половине дня 21 декабря и в течение дня 22 декабря по городу и области ожидается туман, видимостью 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Читайте также: На Харьковщине строят новый мост через реку на трассе международного значения