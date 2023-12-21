I уровень опасности объявили в Харькове и области: синоптики ожидают туман
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных метеорологических явлениях в регионе 21 и 22 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Во второй половине дня 21 декабря и в течение дня 22 декабря по городу и области ожидается туман, видимостью 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: предупреждение, прогноз, синоптики, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 21 и 22 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".