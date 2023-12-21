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I уровень опасности объявили в Харькове и области: синоптики ожидают туман

Общество 14:04   21.12.2023
Виктория Яковенко
I уровень опасности объявили в Харькове и области: синоптики ожидают туман Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 21 и 22 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Во второй половине дня 21 декабря и в течение дня 22 декабря по городу и области ожидается туман, видимостью 200 — 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 14:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 21 и 22 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".