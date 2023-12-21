На Харьковщине строят новый мост через реку на трассе международного значения

Капитальное строительство идет на переправе через Северский Донец на Харьковщине, сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

«На одном из стратегически важных направлений – трассе международного значения – строим переправу через реку Северский Донец. Строители работают без выходных. Старый мост российские войска не успели взорвать, когда отступали под давлением ВСУ. Но, понимая важное логистическое значение сооружения, разрушали дистанционно ракетами», — проинформировала пресс-служба госагентства.

В частности, под удар «Калибров» возле этого моста попала группа специалистов Службы восстановления, когда пыталась оценить масштабы разрушений.

«Люди уцелели тогда только чудом. Но от старого моста из-за многочисленных попаданий не осталось ничего», — отметили дорожники.

В итоге решили, что строить новый мост на старых опорах (1951 года) не имеет смысла. И начали возводить новую конструкцию с нуля.

«Строители уже демонтировали разрушенные пролетные строения и опоры сооружения и устраивают новые. В ближайшее время устроят промежуточные опоры и ригели в полном объеме, а дальше будут монтировать балки пролетных строений. Их уже завезли на стройплощадку. На мосту также будет автономное освещение и велопешеходная дорожка. Открыть новый мост планируем в середине следующего года», — проинформировали в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

В целом на Харьковщине сейчас восстанавливают 19 мостов из 27 разрушенных. На нескольких невозможно работать из-за угрозы обстрелов — это сооружения неподалеку от госграницы. При этом везде организовали временные переправы и объезды.