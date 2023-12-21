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На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення

Суспільство 09:06   21.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині будують новий міст через річку на трасі міжнародного значення

Капітальне будівництво йде на переправі через Сіверський Донець, що на Харківщині, повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

На одному зі стратегічно важливих напрямків – трасі міжнародного значення – будуємо переправу через річку Сіверський Донець. Будівельники працюють без вихідних. Старий міст російські війська не встигли підірвати, коли відступали під натиском ЗСУ. Та, розуміючи важливе логістичне значення споруди, руйнували дистанційно, ракетами“, – поінформувала пресслужба держагентства.

Зокрема під удар “Калібрів” біля цього мосту потрапила група фахівців Служби відновлення, яка намагалася оцінити масштаби руйнувань.

“Люди вціліли тоді лише дивом. Та від старого мосту через численні влучання не залишилося геть нічого”, – зазначили шляховики.

Будують міст на Харківщині через Сіверський Донець 2

У результаті вирішили, що будувати новий міст на старих опорах (1951 року) немає сенсу. І почали зводити нову конструкцію з нуля.

Будівельники вже демонтували зруйновані прогонові будови й опори споруди та влаштовують нові. Найближчим часом влаштують проміжні опори й ригелі в повному обсязі, а далі – будуть монтувати балки прогонових будов. Їх уже завезли на будмайданчик. На мосту також буде автономне освітлення і велопішохідна доріжка. Відкрити новий міст плануємо в у середині наступного року“, – поінформували у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

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Загалом на Харківщині зараз відновлюють 19 мостів зі 27 зруйнованих. На кількох неможливо працювати через загрозу обстрілів – це споруди неподалік держкордону. При цьому всюди організували тимчасові переправи та об’їзди.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 09:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Капітальне будівництво йде на переправі через Сіверський Донець, що на Харківщині, повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури".