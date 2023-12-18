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Затопило мост: на Харьковщине непогода отрезала село от цивилизации

Происшествия 10:53   18.12.2023
Оксана Горун
Затопило мост: на Харьковщине непогода отрезала село от цивилизации Фото: соцсети

Помочь выбраться к железнодорожной станции руководство Сахновщинской громады на Харьковщине просят жители села Аполлоновка.

«Просим вас оказать помощь, поднять из воды переходной мостик через реку до станции 146 км. Это для большинства сельчан единственный доступный путь уехать по делам», — обратилась к главе Сахновщинской громады местная жительница Светлана Шатилова в группе местной газеты «Колос» в facebook.

Село находится на берегу реки Орель. Чтобы добраться до железнодорожной станции, людям необходимо пересечь реку — и единственный доступный поблизости пешеходный мост, оказался в воде из-за обильных осадков, которые выпали на Харьковщине за минувшие недели.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помочь выбраться к железнодорожной станции руководство Сахновщинской громады на Харьковщине просят жители села Аполлоновка".