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Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове на 18 декабря

Общество 20:17   17.12.2023
Оксана Горун
Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове на 18 декабря Фото: Елена Нагорная

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии вновь предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в Харькове и области.

«В течение суток 18 декабря по городу и области ожидается туман, видимостью 200 — 500 м. Гололед. На дорогах гололедица», — предупредили синоптики.

Погода в Харькове 18 декабря будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Температура ночью будет около 0°, а днем 0 — 2º тепла.

По области — также облачно и снег с дождем, но диапазон температур — шире: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороз до 4º тепла.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 20:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии вновь предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в Харькове и области".