Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове на 18 декабря

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии вновь предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в Харькове и области.

«В течение суток 18 декабря по городу и области ожидается туман, видимостью 200 — 500 м. Гололед. На дорогах гололедица», — предупредили синоптики.

Погода в Харькове 18 декабря будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Температура ночью будет около 0°, а днем 0 — 2º тепла.

По области — также облачно и снег с дождем, но диапазон температур — шире: ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороз до 4º тепла.