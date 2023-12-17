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Туман і ожеледиця: прогноз погоди у Харкові на 18 грудня

Суспільство 20:17   17.12.2023
Оксана Горун
Туман і ожеледиця: прогноз погоди у Харкові на 18 грудня Фото: Олена Нагорна

Харківський регіональний центр із гідрометеорології знову попередив про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у Харкові та області.

“Протягом доби 18 грудня по місту та області очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Ожеледь. На дорогах ожеледиця”, — попередили синоптики.

Погода в Харкові 18 грудня буде хмарною з проясненнями, очікуються невеликі опади (мокрий сніг та дощ). Температура вночі буде близько 0°, а вдень 0 – 2° тепла.

По області – також хмарно та сніг з дощем, але діапазон температур – ширший: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Туман і ожеледиця: прогноз погоди у Харкові на 18 грудня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 20:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології знову попередив про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у Харкові та області".