Туман і ожеледиця: прогноз погоди у Харкові на 18 грудня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології знову попередив про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у Харкові та області.

“Протягом доби 18 грудня по місту та області очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Ожеледь. На дорогах ожеледиця”, — попередили синоптики.

Погода в Харкові 18 грудня буде хмарною з проясненнями, очікуються невеликі опади (мокрий сніг та дощ). Температура вночі буде близько 0°, а вдень 0 – 2° тепла.

По області – також хмарно та сніг з дощем, але діапазон температур – ширший: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.