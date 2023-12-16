Як уберегтися від травм під час ожеледиці: поради харків’янам
У Харкові та області вже кілька днів на дорогах – ожеледиця. Небезпечне метеорологічне явище очікується і завтра, 17 грудня, попередили синоптики. Тож у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» підготували поради, як не травмуватися на льоду.
Фахівці зазначили, що найбільша кількість звернень до медзакладів відбувається у зв’язку з пошкодженням нижніх та верхніх кінцівок. Найменш схильні до негативних наслідків падіння – діти. Дитячий травматизм взимку займає всього від 2 до 5% від загальної кількості звернень.
А от найбільш схильні до травм – люди середнього віку. Люди пенсійного віку в статистичних даних займають всього до 10% звернень, але травми у цій групі зазвичай найсерйозніші.
Рекомендації фахівців, як попередити травми під час ожеледиці:
❄️Рекомендують взути зручне неслизьке взуття, відмовитися від високих підборів, підсилити захисний ефект можна, обравши спеціальні накладки на підошви або так звані «льодоходи»,
❄️йти неквапливо, уважно, маленькими кроками і намагатися утримувати центр ваги над тією ногою, котра попереду,
❄️руки не потрібно тримати у кишенях,
❄️треба дотримуватися ПДР: переходити вулицю тільки в призначених місцях.
Літнім людям рекомендують в «слизькі дні» взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила, потрібно не соромитись взяти палицю з наконечником або з шипом.
Також фахівці застерегли, що небезпечні прогулянки в ожеледицю – в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми найчастіше важкі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, діти, люди, пожилые, советы, специалисты, статистика, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 21:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області вже кілька днів на дорогах – ожеледиця. Небезпечне метеорологічне явище очікується і завтра, 17 грудня, попередили синоптики. Тож у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» підготували поради, як не травмуватися на льоду.".