Як уберегтися від травм під час ожеледиці: поради харків’янам

У Харкові та області вже кілька днів на дорогах – ожеледиця. Небезпечне метеорологічне явище очікується і завтра, 17 грудня, попередили синоптики. Тож у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» підготували поради, як не травмуватися на льоду.

Фахівці зазначили, що найбільша кількість звернень до медзакладів відбувається у зв’язку з пошкодженням нижніх та верхніх кінцівок. Найменш схильні до негативних наслідків падіння – діти. Дитячий травматизм взимку займає всього від 2 до 5% від загальної кількості звернень.

А от найбільш схильні до травм – люди середнього віку. Люди пенсійного віку в статистичних даних займають всього до 10% звернень, але травми у цій групі зазвичай найсерйозніші.

Рекомендації фахівців, як попередити травми під час ожеледиці:

❄️Рекомендують взути зручне неслизьке взуття, відмовитися від високих підборів, підсилити захисний ефект можна, обравши спеціальні накладки на підошви або так звані «льодоходи»,

❄️йти неквапливо, уважно, маленькими кроками і намагатися утримувати центр ваги над тією ногою, котра попереду,

❄️руки не потрібно тримати у кишенях,

❄️треба дотримуватися ПДР: переходити вулицю тільки в призначених місцях.

Літнім людям рекомендують в «слизькі дні» взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила, потрібно не соромитись взяти палицю з наконечником або з шипом.

Також фахівці застерегли, що небезпечні прогулянки в ожеледицю – в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми найчастіше важкі.