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На водоймах – тонка крига: ДСНСники застерегли жителів Харківщини (відео)

Суспільство 15:28   15.12.2023
Вікторія Яковенко
На водоймах – тонка крига: ДСНСники застерегли жителів Харківщини (відео)

Щоб запобігти нещасним випадкам, рятувальники розповіли жителям Харківщини про особливу небезпеку на зимових водоймах.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, через мінливу температуру повітря на річках та озерах регіону утворюється нестійкий крижаний покрив.

«Ставки вже вкрилися тонким шаром льоду. Сьогодні він не досягає 1-2 сантиметрів. Це вкрай небезпечно! На нього взагалі неможливо виходити», – зазначив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.

Він також розповів, що взимку торік на водоймах загинуло 9 людей, у тому числі 1 дитина.

«Серед населення ми проводимо уроки з дітьми онлайн щодня, розповідаємо про різні види небезпеки. Крига – це підступний ворог. Якщо ми зверху бачимо начебто міцну кригу, а там можливо якась течія, або пустоти повітря, або десь велика лунка від рибаків. Це все створює значну небезпеку. Особливо дітей без нагляду, ні в якому разі, не відпускати на кригу. І рибалок хочу застерегти», – додав Колосовський.

У ДСНС нагадали правила безпеки на льоду:

– потрібно знайти стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, треба позначити з берега маршрут свого руху,

– треба подивитись заздалегідь, чи немає підозрілих місць,

– потрібно взяти палицю, щоб перевіряти міцність льоду,

– ні в якому разі не перевіряти міцність льоду ударом ноги,

– безпечним вважається лід: для одного пішоходу – лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів, для обладнання ковзанки – не менше 10-12 сантиметрів (масове катання – 25 сантиметрів), масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.

Читайте також: На Харківщині на лід вийшли рибалки: за порушення їх оштрафували

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб запобігти нещасним випадкам, рятувальники розповіли жителям Харківщини про особливу небезпеку на зимових водоймах.".