На водоймах – тонка крига: ДСНСники застерегли жителів Харківщини (відео)
Щоб запобігти нещасним випадкам, рятувальники розповіли жителям Харківщини про особливу небезпеку на зимових водоймах.
Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, через мінливу температуру повітря на річках та озерах регіону утворюється нестійкий крижаний покрив.
«Ставки вже вкрилися тонким шаром льоду. Сьогодні він не досягає 1-2 сантиметрів. Це вкрай небезпечно! На нього взагалі неможливо виходити», – зазначив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.
Він також розповів, що взимку торік на водоймах загинуло 9 людей, у тому числі 1 дитина.
«Серед населення ми проводимо уроки з дітьми онлайн щодня, розповідаємо про різні види небезпеки. Крига – це підступний ворог. Якщо ми зверху бачимо начебто міцну кригу, а там можливо якась течія, або пустоти повітря, або десь велика лунка від рибаків. Це все створює значну небезпеку. Особливо дітей без нагляду, ні в якому разі, не відпускати на кригу. І рибалок хочу застерегти», – додав Колосовський.
У ДСНС нагадали правила безпеки на льоду:
– потрібно знайти стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, треба позначити з берега маршрут свого руху,
– треба подивитись заздалегідь, чи немає підозрілих місць,
– потрібно взяти палицю, щоб перевіряти міцність льоду,
– ні в якому разі не перевіряти міцність льоду ударом ноги,
– безпечним вважається лід: для одного пішоходу – лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів, для обладнання ковзанки – не менше 10-12 сантиметрів (масове катання – 25 сантиметрів), масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.
Читайте також: На Харківщині на лід вийшли рибалки: за порушення їх оштрафували
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, жители, лед, спасатели, тонкий, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На водоймах – тонка крига: ДСНСники застерегли жителів Харківщини (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 15:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб запобігти нещасним випадкам, рятувальники розповіли жителям Харківщини про особливу небезпеку на зимових водоймах.".