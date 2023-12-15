На водоемах – тонкий лед: спасатели предостерегли жителей Харьковщины (видео)
Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели рассказали жителям Харьковщины об особой опасности на зимних водоемах.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, из-за меняющейся температуры воздуха на реках и озерах региона образуется неустойчивый ледяной покров.
«Ставки уже покрылись тонким слоем льда. На сегодняшний день он не достигает 1-2 сантиметров. Это очень опасно! На него вообще невозможно выходить», — отметил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский.
Он также рассказал, что зимой в прошлом году на водоемах погибли 9 человек, в том числе 1 ребенок.
«Среди населения мы проводим уроки с детьми онлайн каждый день, рассказываем о разных видах опасности. Лед – это коварный враг. Если мы сверху видим вроде бы крепкий лед, а там возможно какое-то течение, или пустоты воздуха, или где-то большая лунка от рыбаков. Это создает значительную опасность. Особенно детей без присмотра, ни в коем случае, не отпускать на лед. И рыбаков хочу предостеречь», — добавил Колосовский.
В ГСЧС напомнили правила безопасности на льду:
– нужно найти тропу или следы на льду. Если их нет, нужно отметить с берега маршрут своего движения,
— нужно посмотреть заранее, нет ли подозрительных мест,
— нужно взять палку, чтобы проверять крепость льда,
— ни в коем случае не проверять крепость льда ударом ноги,
— безопасным считается лед: для одного пешехода – лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров, для оборудования катка – не менее 10-12 сантиметров (массовое катание – 25 сантиметров), массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее, 15 сантиметров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, жители, лед, спасатели, тонкий, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 15:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели рассказали жителям Харьковщины об особой опасности на зимних водоемах.".