На Харьковщине на лед вышли рыбаки: за нарушение их оштрафовали

В Харьковской области обнаружили нарушения рыбаков, которые вышли на первый лед.

11 декабря инспекторы разоблачили несколько нарушений Правил рыболовства. Серия событий произошла на Рогозянском водохранилище в Богодуховском районе, сообщил Харьковский рыбоохранный патруль.

«В промежуток времени с 11:30 до 14:00 обнаружили лиц, которые осуществляли ловлю водных биоресурсов с помощью жерлиц, количеством крючков, которые превышали разрешенное на одного человека», — отметили инспекторы.

На нарушителей составили протоколы по ч. 3 ст. 85 КУпАП и наложили штраф на общую сумму 561 грн.