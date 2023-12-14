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На Харьковщине на лед вышли рыбаки: за нарушение их оштрафовали

Общество 11:39   14.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине на лед вышли рыбаки: за нарушение их оштрафовали Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

В Харьковской области обнаружили нарушения рыбаков, которые вышли на первый лед.

11 декабря инспекторы разоблачили несколько нарушений Правил рыболовства. Серия событий произошла на Рогозянском водохранилище в Богодуховском районе, сообщил Харьковский рыбоохранный патруль.

«В промежуток времени с 11:30 до 14:00 обнаружили лиц, которые осуществляли ловлю водных биоресурсов с помощью жерлиц, количеством крючков, которые превышали разрешенное на одного человека», — отметили инспекторы.

На нарушителей составили протоколы по ч. 3 ст. 85 КУпАП и наложили штраф на общую сумму 561 грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области обнаружили нарушения рыбаков, которые вышли на первый лед.".