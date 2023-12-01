Двоих браконьеров, наловивших 55 кг рыбы, задержали на Харьковщине

Двое мужчин с лодки ловили рыбу сеткой на Забродовском водохранилище в городе Богодухов на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.

На место быстро приехали копы и установили, что 60-летний и 61-летний жители Богодухова незаконно выловили около 55 кг рыбы на общую сумму 50 тысяч гривен.

Следователи Богодуховского РПП возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.