Двоих браконьеров, наловивших 55 кг рыбы, задержали на Харьковщине
Двое мужчин с лодки ловили рыбу сеткой на Забродовском водохранилище в городе Богодухов на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.
На место быстро приехали копы и установили, что 60-летний и 61-летний жители Богодухова незаконно выловили около 55 кг рыбы на общую сумму 50 тысяч гривен.
Следователи Богодуховского РПП возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: браконьер, Нацполиция, рыба, рыбак, уголовное дело, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 21:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин с лодки ловили рыбу сеткой на Забродовском водохранилище в городе Богодухов на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.".