Двох браконьєрів, які наловили 55 кг риби, впіймали на Харківщині

Двоє чоловіків із човна ловили рибу сіткою на Забродівському водосховищі у місті Богодухів на Харківщині, повідомили у Нацполіції.

На місце швидко приїхали копи та встановили, що 60-річний та 61-річний жителі Богодухова незаконно виловили близько 55 кг риби на загальну суму 50 тисяч гривень.

Слідчі Богодухівського РВП відкрили кримінальну справу за ч.1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.