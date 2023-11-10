Наловив риби на 100 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
7 листопада на ставку поблизу селища Пересічне викрили браконьєра.
Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловік виловив 39 екземплярів коропа.
«Виловлені водні біоресурси не відповідали мінімальному розміру. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 11,6 кг», – зазначили в патрулі.
Фахівці оцінили збитки у 100 тисяч гривень. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу у чоловіка вилучили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьер, карп, наловил, патруль, протокол, риба, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада на ставку поблизу селища Пересічне викрили браконьєра.".