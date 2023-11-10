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Наловив риби на 100 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра

Суспільство 13:39   10.11.2023
Вікторія Яковенко
Наловив риби на 100 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра Фото: Харківський рибоохоронний патруль

7 листопада на ставку поблизу селища Пересічне викрили браконьєра.

Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловік виловив 39 екземплярів коропа.

«Виловлені водні біоресурси не відповідали мінімальному розміру. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 11,6 кг», – зазначили в патрулі.

Фахівці оцінили збитки у 100 тисяч гривень. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу у чоловіка вилучили.

Читайте також: Погубив риби на понад 100 тис. грн: в Печенігах піймали браконьєра

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада на ставку поблизу селища Пересічне викрили браконьєра.".