Наловив риби на 100 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєра

7 листопада на ставку поблизу селища Пересічне викрили браконьєра.

Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловік виловив 39 екземплярів коропа.

«Виловлені водні біоресурси не відповідали мінімальному розміру. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 11,6 кг», – зазначили в патрулі.

Фахівці оцінили збитки у 100 тисяч гривень. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу у чоловіка вилучили.