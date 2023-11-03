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Погубив риби на понад 100 тис. грн: в Печенігах піймали браконьєра

Суспільство 22:56   03.11.2023
Вікторія Яковенко
Погубив риби на понад 100 тис. грн: в Печенігах піймали браконьєра

Поблизу греблі Печенізького водосховища на Харківщині 2 листопада виявили браконьєра, який незаконно наловив понад 25 кілограмів риби.

«О 13 годині було виявлено громадянина який здійснював вивезення з водойми незаконно добуті водні біоресурси, а саме: судак – 28 екземплярів», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

Фахівці оцінили збитки у майже 100,5 тисяч гривень.

На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Відомості внесли до ЄРДР.

У патрулі нагадують, що наразі на водних об’єктах регіону повністю заборонений вилов риб шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 22:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу греблі Печенізького водосховища на Харківщині 2 листопада виявили браконьєра, який незаконно наловив понад 25 кілограмів риби.".