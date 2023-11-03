Погубив риби на понад 100 тис. грн: в Печенігах піймали браконьєра

Поблизу греблі Печенізького водосховища на Харківщині 2 листопада виявили браконьєра, який незаконно наловив понад 25 кілограмів риби.

«О 13 годині було виявлено громадянина який здійснював вивезення з водойми незаконно добуті водні біоресурси, а саме: судак – 28 екземплярів», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

Фахівці оцінили збитки у майже 100,5 тисяч гривень.

На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Відомості внесли до ЄРДР.

У патрулі нагадують, що наразі на водних об’єктах регіону повністю заборонений вилов риб шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства.

Читайте також: На Харківщині браконьєр у лісі накопав піску на 300 тисяч гривень