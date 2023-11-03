Погубив риби на понад 100 тис. грн: в Печенігах піймали браконьєра
Поблизу греблі Печенізького водосховища на Харківщині 2 листопада виявили браконьєра, який незаконно наловив понад 25 кілограмів риби.
«О 13 годині було виявлено громадянина який здійснював вивезення з водойми незаконно добуті водні біоресурси, а саме: судак – 28 екземплярів», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
Фахівці оцінили збитки у майже 100,5 тисяч гривень.
На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Відомості внесли до ЄРДР.
У патрулі нагадують, що наразі на водних об’єктах регіону повністю заборонений вилов риб шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьер, патруль, печенеги, погубил, риба, рыбак, судак;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу греблі Печенізького водосховища на Харківщині 2 листопада виявили браконьєра, який незаконно наловив понад 25 кілограмів риби.".