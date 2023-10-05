На Харківщині браконьєр у лісі накопав піску на 300 тисяч гривень

Харків’янина підозрюють у незаконному видобутку піску, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У вересні цього року 25-річний підозрюваний, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, видобував кварцевий пісок на території ДП «Ліси України» філії «Жовтневе лісове господарство».

Він незаконно накопав піску близько 45 тонн. Державі завдав збитків на суму понад 300 тис. грн.

Слобідська окружна прокуратура Харкова повідомила про підозру 25-річному чоловіку за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 2 ст. 240 КК України)