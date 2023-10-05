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Наловив риби на 160 тисяч гривень: на Харківщині зловили браконьєра зі сіткою

Суспільство 09:54   05.10.2023
Оксана Горун
Наловив риби на 160 тисяч гривень: на Харківщині зловили браконьєра зі сіткою Фото: ГУНП у Харківській області

У сітках, які діставав із води 41-річний чоловік, виявили 45 кг риби.

“4 жовтня близько 10:00 на водосховищі у селі Веселе працівники відділення поліції № 1 ХРУП № 2 виявили зловмисника, який знімав сітки з рибою та вантажив їх у човен. Серед здобичі 41-річного браконьєра плітка, краснопірка, судак, окунь та лящ. Правоохоронці вилучили незаконне знаряддя лову та рибу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

риба
Фото: ГУНП у Харківській області

За оцінками поліції, браконьєр завдав державі збитків на 160 тисяч гривень. Досудове розслідування розпочали за статтею “незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”.

Риба в сітці, спіймана браконьєром
Фото: ГУНП у Харківській області

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сітках, які діставав із води 41-річний чоловік, виявили 45 кг риби".