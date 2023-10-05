Наловив риби на 160 тисяч гривень: на Харківщині зловили браконьєра зі сіткою
Фото: ГУНП у Харківській області
У сітках, які діставав із води 41-річний чоловік, виявили 45 кг риби.
“4 жовтня близько 10:00 на водосховищі у селі Веселе працівники відділення поліції № 1 ХРУП № 2 виявили зловмисника, який знімав сітки з рибою та вантажив їх у човен. Серед здобичі 41-річного браконьєра плітка, краснопірка, судак, окунь та лящ. Правоохоронці вилучили незаконне знаряддя лову та рибу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За оцінками поліції, браконьєр завдав державі збитків на 160 тисяч гривень. Досудове розслідування розпочали за статтею “незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”.
Читайте також: Погубив риби більш ніж на мільйон гривень: браконьєра спіймали на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Наловив риби на 160 тисяч гривень: на Харківщині зловили браконьєра зі сіткою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 09:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сітках, які діставав із води 41-річний чоловік, виявили 45 кг риби".