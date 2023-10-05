Наловив риби на 160 тисяч гривень: на Харківщині зловили браконьєра зі сіткою

У сітках, які діставав із води 41-річний чоловік, виявили 45 кг риби.

“4 жовтня близько 10:00 на водосховищі у селі Веселе працівники відділення поліції № 1 ХРУП № 2 виявили зловмисника, який знімав сітки з рибою та вантажив їх у човен. Серед здобичі 41-річного браконьєра плітка, краснопірка, судак, окунь та лящ. Правоохоронці вилучили незаконне знаряддя лову та рибу”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За оцінками поліції, браконьєр завдав державі збитків на 160 тисяч гривень. Досудове розслідування розпочали за статтею “незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”.