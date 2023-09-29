Погубив риби на понад мільйон грн: браконьєра піймали на Харківщині
Фото: Харківський Харківському рибоохоронний патруль
На Корбино-Іванівському водосховищі в Богодухівському районі 28 вересня піймали браконьєра, який за допомогою сіток виловив майже 434 кілограмів риби.
«Інспектори виявили громадянина, який за допомогою гумового човна, здійснював вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме сітками у кількості 15 штук (сітка з нитки – 7 шт., сітка з льоси – 8 шт.) та виловив таку рибу: карась сріблястий – 333 екз., товстолоб – 108 екз., окунь – 38 екз., плітка – 27 екз., та 87 екз. рака річкового», – повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
Фахівці оцінили збитки у понад 1 мільйон 371 тисячі гривень.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На браконьєра склали протокол.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 12:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Корбино-Іванівському водосховищі в Богодухівському районі 28 вересня піймали браконьєра, який за допомогою сіток виловив майже 434 кілограмів риби.".