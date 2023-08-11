На Харківщині жінка везла понад 180 кг свіжої риби без документів

Порушницю, яка перевозила 186 кг свіжої риби, виявив рибоохоронний патруль поблизу села Борщова.

«Виявлено громадянку, яка здійснювала перевезення свіжої риби без будь-яких документів, що підтверджували б якість та законність її придбання, а саме товстолобик – 34 екз. Своїми діяннями громадянка порушила порядок придбання та збуту об’єктiв тваринного свiту та ст. 7, 38, 63 ЗУ «Про тваринний свiт», – повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На жінку склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.