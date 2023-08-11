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На Харківщині жінка везла понад 180 кг свіжої риби без документів

Суспільство 12:49   11.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині жінка везла понад 180 кг свіжої риби без документів Фото: Харківський рибоохоронний патруль

Порушницю, яка перевозила 186 кг свіжої риби, виявив рибоохоронний патруль поблизу села Борщова.

«Виявлено громадянку, яка здійснювала перевезення свіжої риби без будь-яких документів, що підтверджували б якість та законність її придбання, а саме товстолобик – 34 екз. Своїми діяннями громадянка порушила порядок придбання та збуту об’єктiв тваринного свiту та ст. 7, 38, 63 ЗУ «Про тваринний свiт», – повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

На жінку склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 12:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Порушницю, яка перевозила 186 кг свіжої риби, виявив рибоохоронний патруль поблизу села Борщова.".