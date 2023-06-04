За вісім карасів і рака, зловлених під Харковом, рибалка заплатить 16 тис грн

2 червня на Лозовеньківському водосховищі в Харківській області рибоохоронний патруль затримав двох рибалок.

Чоловіки ловили рибу за допомогою заборонених сіток, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Так, о 4-й ранку викрили рибалку, який зловив двадцять сріблястих карасів загальною вагою 11,6 кілограма. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 31,5 тисячу гривень.

Ще один чоловік зловив вісім карасів та одного рака загальною вагою 4,6 кілограма. Збитки оцінили у 16 ​​тисяч гривень.

На рибалок склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Сітки, рибу та рака – вилучили.

Рибоохоронний патруль нагадує, що за рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року на Харківщині до скасування воєнного стану заборонено будь-яку риболовлю, в зокрема любительську. Паралельно триває нерестова заборона.