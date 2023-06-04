Live
  • Неділя 04.06.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

За вісім карасів і рака, зловлених під Харковом, рибалка заплатить 16 тис грн

Суспільство 17:40   04.06.2023
Олена Нагорна
За вісім карасів і рака, зловлених під Харковом, рибалка заплатить 16 тис грн

2 червня на Лозовеньківському водосховищі в Харківській області рибоохоронний патруль затримав двох рибалок.

Чоловіки ловили рибу за допомогою заборонених сіток, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Так, о 4-й ранку викрили рибалку, який зловив двадцять сріблястих карасів загальною вагою 11,6 кілограма. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у понад 31,5 тисячу гривень.

Ще один чоловік зловив вісім карасів та одного рака загальною вагою 4,6 кілограма. Збитки оцінили у 16 ​​тисяч гривень.

На рибалок склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Сітки, рибу та рака – вилучили.

Рибоохоронний патруль нагадує, що за рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року на Харківщині до скасування воєнного стану заборонено будь-яку риболовлю, в зокрема любительську. Паралельно триває нерестова заборона.

Читайте також: Згубили риби на сотні тисяч гривень: на Харківщині розгулялися браконьєри

Автор: Олена Нагорна
Популярно
За вісім карасів і рака, зловлених під Харковом, рибалка заплатить 16 тис грн
За вісім карасів і рака, зловлених під Харковом, рибалка заплатить 16 тис грн
04.06.2023
Пам’ятник дітям-жертвам РФ відкрили в Харкові. Зеленська плакала (фото, відео)
Пам’ятник дітям-жертвам РФ відкрили в Харкові. Зеленська плакала (фото, відео)
04.06.2023
РДК і ЛСР заявили, що вже в передмісті Шебекіно та пропонують зустріч Гладкову
РДК і ЛСР заявили, що вже в передмісті Шебекіно та пропонують зустріч Гладкову
04.06.2023
“Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде”, – Міноборони (відео)
“Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде”, – Міноборони (відео)
04.06.2023
Сирський похвалив харківську 92 ОМБр за просування на Сватівському напрямку
Сирський похвалив харківську 92 ОМБр за просування на Сватівському напрямку
04.06.2023
Зеленський згадав убитих РФ дітей, серед яких Дмитро з Харкова (відео)
Зеленський згадав убитих РФ дітей, серед яких Дмитро з Харкова (відео)
04.06.2023

Новини за темою:

17:40
За вісім карасів і рака, зловлених під Харковом, рибалка заплатить 16 тис грн
15:58
Пам’ятник дітям-жертвам РФ відкрили в Харкові. Зеленська плакала (фото, відео)
15:09
Ходив по залізничних коліях за 2 км від дому: на Харківщині мати загубила сина
12:47
Сирський похвалив харківську 92 ОМБр за просування на Сватівському напрямку
12:09
Хочуть перехопити ініціативу – Череватий про події під Куп’янськом і Лиманом

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За вісім карасів і рака, зловлених під Харковом, рибалка заплатить 16 тис грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 17:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 червня на Лозовеньківському водосховищі в Харківській області рибоохоронний патруль затримав двох рибалок.".