Харків’яни рибалять попри заборону: порушників штрафують патрулі
У червні недобросовісні рибалки завдали рибному господарству Харківщини збитків у розмірі майже 791 тисяча гривень.
Загалом інспектори вилучили 189,6 кілограма водних біоресурсів, 41 одиницю заборонених знарядь лову та два плавзасоби, повідомляють у Харківському рибоохоронному патрулі.
На порушників наклали штрафів на суму 510 гривень. Інспектори склали 13 адмінпротоколів про порушення природоохоронного законодавства, з яких сім – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП). Також складено три протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), два – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання або збут водних біоресурсів) та один протокол за ст. 85-1 КУпАП. Було оформлено два акти вилучення майна, власник якого не встановлений.
У рибоохоронному патрулі нагадують, що рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року любительська, спортивна та промислова рибалка на Харківщині заборонена до скасування воєнного стану. Також заборонена навігація малих, моторних, прогулянкових вітрильних, прогулянкових, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів та засобів розваг на воді.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У червні недобросовісні рибалки завдали рибному господарству Харківщини збитків у розмірі майже 791 тисяча гривень.".