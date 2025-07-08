Харьковчане рыбачат несмотря на запрет: нарушителей штрафуют патрули
В июне недобросовестные рыбаки нанесли рыбному хозяйству Харьковщины ущерб в размере почти 791 тысячи гривен.
Всего инспекторы изъяли 189,6 килограмма водных биоресурсов, 41 единицу запрещенных орудий лова и два плавсредства, сообщают в Харьковском рыбоохранном патруле.
На нарушителей наложили штрафов на сумму 510 гривен. Инспекторы составили 13 админпротоколов о нарушениях природоохранного законодательства, из которых семь — за грубые нарушения (ч. 4 ст. 85 КУоАП). Также составлены три протокола по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), два — по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов) и один протокол по ст .85-1 КУоАП. Были оформлены два акта изъятия имущества, владелец которого не установлен.
В рыбоохранном патруле напоминают, что решением Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 24 июня 2022 года любительская, спортивная и промышленная рыбалка на Харьковщине запрещена до отмены военного положения. Также запрещена навигация малых, моторных, прогулочных парусных, прогулочных, спортивных и скоростных судов, а также водных мотоциклов и средств развлечений на воде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, рыба, рыбалка, рыбоохранный патруль;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июне недобросовестные рыбаки нанесли рыбному хозяйству Харьковщины ущерб в размере почти 791 тысячи гривен.".