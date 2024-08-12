Мор рыбы под Харьковом: специалисты назвали ущерб и отметили запах канализации

В более чем 16,5 миллионов гривен оценили предварительный ущерб в результате гибели рыбы в пруду вблизи села Хролы Харьковского района.

Госинспекторы фиксировали мор с 5 по 8 августа. Мертвая рыба (серебристый карась, плотва, карп и окунь) была сосредоточена вдоль берега, в большинстве в водорослях и камышах, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Также специалисты отметили серый цвет воды в пруду с характерным запахом канализации, что может свидетельствовать о наличии в нем сточных вод и химических веществ.

По состоянию на 12 августа погибло 10399 рыб, и сегодня мор уже не наблюдался. Рыбоохранный патруль проинформировал соответствующие службы.

Напомним, 5 августа в областной прокуратуре сообщили, что начали следствие по факту массового мора рыбы в реке Студенок в селе Хролы Харьковского района. После появления соответствующей информации в соцсетях на место выезжала комиссия с участием представителей прокуратуры, полиции и экологической инспекции, которая отобрала пробы воды. Также в лабораторию направили рыбу — для установления причин гибели.