За восемь карасей и рака, пойманных под Харьковом, рыбак заплатит 16 тыс грн

2 июня на Лозовеньковском водохранилище в Харьковской области рыбоохранный патруль задержал двоих рыбаков.

Мужчины в период запрета ловили рыбу с помощью запрещенных сетей, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Так, в 4 утра разоблачили рыбака, поймавшего двадцать серебристых карасей общим весом 11,6 килограмма. Ущерб рыбному хозяйству Украины оценили в более чем 31,5 тысячу гривен.

Еще один мужчина поймал восемь карасей и одного рака общим весом 4,6 килограмма. Убытки оценили в 16 тысяч гривен.

На рыбаков составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Сетки, рыбу и рака — изъяли.

Рыбоохранный патруль напоминает, что по решению Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 24 июня 2022 года на Харьковщине до отмены военного положения запрещена любая рыбалка, в том числе любительская. Параллельно продолжается нерестовый запрет.