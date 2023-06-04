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За восемь карасей и рака, пойманных под Харьковом, рыбак заплатит 16 тыс грн

Общество 17:40   04.06.2023
Елена Нагорная
За восемь карасей и рака, пойманных под Харьковом, рыбак заплатит 16 тыс грн

2 июня на Лозовеньковском водохранилище в Харьковской области рыбоохранный патруль задержал двоих рыбаков.

Мужчины в период запрета ловили рыбу с помощью запрещенных сетей, сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Так, в 4 утра разоблачили рыбака, поймавшего двадцать серебристых карасей общим весом 11,6 килограмма. Ущерб рыбному хозяйству Украины оценили в более чем 31,5 тысячу гривен.

Еще один мужчина поймал восемь карасей и одного рака общим весом 4,6 килограмма. Убытки оценили в 16 тысяч гривен.

На рыбаков составили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Сетки, рыбу и рака — изъяли.

Рыбоохранный патруль напоминает, что по решению Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 24 июня 2022 года на Харьковщине до отмены военного положения запрещена любая рыбалка, в том числе любительская. Параллельно продолжается нерестовый запрет.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 17:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня на Лозовеньковском водохранилище в Харьковской области рыбоохранный патруль задержал двоих рыбаков.".