Погубили рыбы на сотни тысяч гривен: на Харьковщине разгулялись браконьеры

На Орельском водохранилище в Лозовском районе 23 апреля поймали трех браконьеров, которые в период нерестового запрета с помощью сетей выловили 87,5 килограммов рыбы. Специалисты Харьковского рыбоохранного патруля оценили ущерб в 439 тысяч гривен.

Первый нарушитель погубил рыбы на 91 тысячу гривен, второй — на 219 гривен, третий — на 128,5 тысяч. Инспекторы изъяли у них две, четыре и восемь сетей соответственно.

Как рассказывают в рыбоохранном патруле, браконьеры наловили карасей, окуней, щук, лещей и красноперок.

Сведения по данным фактам внесли в Единый реестр досудебных расследований.

В ведомстве напоминают, что сейчас продолжается нерестовый запрет. Кроме того, запрещено купание в водоемах Харьковской области, любительская, спортивная и промышленная рыбалка, а также вывод на воду любых судов. Такое решение было принято Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и будет действовать до отмены военного положения.

О нарушителях просят сообщать по номеру круглосуточной «горячей линии»: (099) 549 23 59.