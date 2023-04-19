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Перекрыли Северский Донец сетью: на Харьковщине попались браконьеры

Общество 11:11   19.04.2023
Оксана Горун
Перекрыли Северский Донец сетью: на Харьковщине попались браконьеры Фото: ГУНП в Харьковской области

Браконьеры вели ловлю практически в промышленных масштабах — у них изъяли несколько сотен рыб.

«18 апреля в селе Бугаевка на берегу реки Северский Донец полицейские отдела полиции № 1 Чугуевского РУП 2012 разоблачили двух мужчин, занимавшихся незаконным рыбным промыслом. На месте происшествия следственно-оперативная группа задокументировала факт браконьерства. У нарушителей полицейские изъяли рыболовные сети и 306 рыб разного вида», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Браконьеры выловили 300 рыбин в Северском Донце на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

На опубликованных полицией фото видно, что сеть, размещенная браконьерами, практически полностью перекрывает русло Северского Донца.

Ущерб, который незаконные рыбаки нанесли Волчанской громаде, правоохранители оценили в 547 тысяч гривен. Сведения о происшествии внесли в ЕРДР.

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    • Напомним, с 1 апреля в Харьковской области действует нерестовый запрет на вылов рыбы. Кроме того, в регионе уже почти год как полностью запрещена рыболовля и навигация — в связи с боевыми действиями и возможным заминированием. Такой запрет ввели 24 июня 2022 года решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 11:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Браконьеры вели ловлю практически в промышленных масштабах — у них изъяли несколько сотен рыб".