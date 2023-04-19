Перекрили Сіверський Донець сіткою: на Харківщині спіймали браконьєрів

Браконьєри вели лов в річці Сіверський Донець практично у промислових масштабах – у них вилучили кілька сотень риб.

“8 квітня в селі Бугаївка на березі річки Сіверський Донець поліцейські відділу поліції № 1 Чугуївського РУП🇺🇦 викрили двох чоловіків, які займалися незаконним рибним промислом. На місці події слідчо-оперативна група задокументувала факт браконьєрства. У порушників поліцейські вилучили рибальські сітки та 306 рибин різного виду”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На опублікованих поліцією фото видно, що сітка, розміщена браконьєрами, практично повністю перекриває русло Сіверського Дінця.

Збитки, які незаконні рибалки завдали Вовчанській громаді, правоохоронці оцінили у 547 тисяч гривень. Відомості про подію внесли до ЄРДР.

Нагадаємо, з 1 квітня в Харківській області діє нерестова заборона на вилов риби. Крім того, в регіоні вже майже рік як повністю заборонені рибальство та навігація – у зв’язку з бойовими діями та можливим замінуванням. Таку заборону запровадили 24 червня 2022 року рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.