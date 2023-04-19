Перекрили Сіверський Донець сіткою: на Харківщині спіймали браконьєрів
Браконьєри вели лов в річці Сіверський Донець практично у промислових масштабах – у них вилучили кілька сотень риб.
“8 квітня в селі Бугаївка на березі річки Сіверський Донець поліцейські відділу поліції № 1 Чугуївського РУП🇺🇦 викрили двох чоловіків, які займалися незаконним рибним промислом. На місці події слідчо-оперативна група задокументувала факт браконьєрства. У порушників поліцейські вилучили рибальські сітки та 306 рибин різного виду”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На опублікованих поліцією фото видно, що сітка, розміщена браконьєрами, практично повністю перекриває русло Сіверського Дінця.
Збитки, які незаконні рибалки завдали Вовчанській громаді, правоохоронці оцінили у 547 тисяч гривень. Відомості про подію внесли до ЄРДР.
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Нагадаємо, з 1 квітня в Харківській області діє нерестова заборона на вилов риби. Крім того, в регіоні вже майже рік як повністю заборонені рибальство та навігація – у зв’язку з бойовими діями та можливим замінуванням. Таку заборону запровадили 24 червня 2022 року рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Браконьєри вели лов в річці Сіверський Донець практично у промислових масштабах – у них вилучили кілька сотень риб".