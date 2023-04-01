Live
  • Субота 01.04.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

На Харківщині заборонили ловити рибу

Суспільство 19:20   01.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині заборонили ловити рибу

З 1 квітня на Харківщині розпочинається нерестова заборона на видобуток водних біоресурсів. Про це нагадали у рибоохоронному патрулі.

“Заборона на добування (вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Харківської області: в корінних водах річок – з 1 квітня по 20 травня 2023 року; в придаткових водах – з 1 квітня по 30 червня 2023 року; на водосховищах – з 1 квітня по 9 червня 2023 року”, – попередили у фейсбуці Харківського рибоохоронного патруля.

Відповідний наказ видало Держагентство меліорації та рибного господарства України.

“Наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді. Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану”, – нагадали в рибоохороні.

Читайте також: Наловив риби на 121 600 гривень: на Харківщині попався браконьєр

Тих, хто став свідками незаконної риболовлі, закликають повідомляти про це на “гарячу лінію”: (099) 549 23 59.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:56
Наловив риби на 121 600 гривень: на Харківщині попався браконьєр
19:53
Смертельно небезпечно: у мерії Харкова розповіли, на які кладовища “прилітало”
21:58
Будемо не пускати фізично – голова поліції Харківщини охочим відвідати цвинтар
18:52
Синєгубов розповів, чи дозволять відвідувати кладовища на Великдень
14:38
+10: на Харківщині двоє чоловіків вийшли на лід порибалити, один загинув

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині заборонили ловити рибу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 19:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 квітня на Харківщині розпочинається нерестова заборона на видобуток водних біоресурсів. Про це нагадали у рибоохоронному патрулі".