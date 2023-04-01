На Харківщині заборонили ловити рибу

З 1 квітня на Харківщині розпочинається нерестова заборона на видобуток водних біоресурсів. Про це нагадали у рибоохоронному патрулі.

“Заборона на добування (вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Харківської області: в корінних водах річок – з 1 квітня по 20 травня 2023 року; в придаткових водах – з 1 квітня по 30 червня 2023 року; на водосховищах – з 1 квітня по 9 червня 2023 року”, – попередили у фейсбуці Харківського рибоохоронного патруля.

Відповідний наказ видало Держагентство меліорації та рибного господарства України.

“Наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді. Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану”, – нагадали в рибоохороні.

Тих, хто став свідками незаконної риболовлі, закликають повідомляти про це на “гарячу лінію”: (099) 549 23 59.