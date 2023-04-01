На Харьковщине запретили ловить рыбу

С 1 апреля на Харьковщине начинается нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов. Об этом напомнили в рыбоохранном патруле.

«Запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) Харьковской области: в коренных водах рек – с 1 апреля по 20 мая 2023 года; в придаточных водах – с 1 апреля по 30 июня 2023 года; на водохранилищах – с 1 апреля по 9 июня 2023 года», — предупредили в facebook Харьковского рыбоохранного патруля.

Соответствующий приказ издало Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

«На водных объектах нашего региона полностью запрещен отлов всех водных биоресурсов путем любительского, спортивного и промыслового рыболовства и запрещена навигация малых судов, моторных судов, прогулочных парусных судов, прогулочных судов, спортивных и скоростных, а также водных мотоциклов и средств развлечения на воде. Такой запрет был принят решением Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 24 июня 2022 г. и будет действовать до окончания действия военного положения», — напомнили в рыбоохране.

Ставших свидетелями незаконной рыбалки призывают сообщать об этом на «горячую линию»: (099) 549 23 59.