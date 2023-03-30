Наловил рыбы на 121 600 гривен: на Харьковщине попался браконьер

63-летний местный житель установил сетки и нанес ущерб государству. Браконьер попался полиции.

«В результате незаконного уничтожения водных биоресурсов злоумышленник нанес ущерб государству на сумму 121 600 гривен, — заявили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Правоохранители совместно с главным государственным инспектором отдела охраны водных биоресурсов «Рыбоохранный патруль» изъяли у 63-летнего местного жителя рыбацкие сетки и разные виды рыбы».

Сведения о браконьере и его улове внесли в Единый реестр досудебных расследований. Рыбаку грозит до трех лет ограничения свободы.