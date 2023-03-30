Наловил рыбы на 121 600 гривен: на Харьковщине попался браконьер
Фото: ГУНП в Харьковской области
63-летний местный житель установил сетки и нанес ущерб государству. Браконьер попался полиции.
«В результате незаконного уничтожения водных биоресурсов злоумышленник нанес ущерб государству на сумму 121 600 гривен, — заявили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — Правоохранители совместно с главным государственным инспектором отдела охраны водных биоресурсов «Рыбоохранный патруль» изъяли у 63-летнего местного жителя рыбацкие сетки и разные виды рыбы».
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Сведения о браконьере и его улове внесли в Единый реестр досудебных расследований. Рыбаку грозит до трех лет ограничения свободы.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летний местный житель установил сетки и нанес ущерб государству. Браконьер попался полиции".