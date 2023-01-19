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Наловил рыбы на полмиллиона — на Харьковщине будут судить мега-браконьера

Общество 10:49   19.01.2023
Оксана Горун
Наловил рыбы на полмиллиона — на Харьковщине будут судить мега-браконьера

Под суд пойдет житель Лозовского района, который в октябре 2022 года наловил карасей, карпов и окуней, нанеся ущерб в 540 тыс. грн.

«В октябре 2022 года обвиняемый совершил незаконный отлов рыбы из водоема, расположенного в пределах Картамысского старостинского округа Алексеевского сельского совета Лозовского района. Браконьер с помощью лодки и четырех лесных сеток, являющихся запрещенными орудиями лова, не имея законного разрешения, выловил карасей, карпов, окуней, нанеся ущерб на сумму почти 540 тыс. грн», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На Харьковщине браконьер наловил рыбы на полмиллиона 2

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Теперь мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют в занятии незаконным рыбным промыслом. Дело уже в суде.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет житель Лозовского района, который в октябре 2022 года наловил карасей, карпов и окуней, нанеся ущерб в 540 тыс. грн".