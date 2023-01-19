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Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть мега-браконьєра

Суспільство 10:49   19.01.2023
Оксана Горун
Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть мега-браконьєра

Під суд піде житель Лозівського району, який у жовтні 2022 року наловив карасів, коропів та окунів, завдавши збитків у 540 тис. грн.

“У жовтні 2022 року обвинувачений здійснив незаконний вилов риби з водойми, розташованої в межах Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської ради Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, виловив карасів, коропів, окунів, завдавши шкоди на суму майже 540 тис. грн”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На Харківщині браконьєр наловив риби на півмільйона 2

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Тепер чоловік постане перед судом. Його звинувачують у зайнятті незаконним рибним промислом. Справа вже в суді.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде житель Лозівського району, який у жовтні 2022 року наловив карасів, коропів та окунів, завдавши збитків у 540 тис. грн".