Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть мега-браконьєра
Під суд піде житель Лозівського району, який у жовтні 2022 року наловив карасів, коропів та окунів, завдавши збитків у 540 тис. грн.
“У жовтні 2022 року обвинувачений здійснив незаконний вилов риби з водойми, розташованої в межах Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської ради Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, виловив карасів, коропів, окунів, завдавши шкоди на суму майже 540 тис. грн”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Тепер чоловік постане перед судом. Його звинувачують у зайнятті незаконним рибним промислом. Справа вже в суді.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде житель Лозівського району, який у жовтні 2022 року наловив карасів, коропів та окунів, завдавши збитків у 540 тис. грн".