Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть мега-браконьєра

Під суд піде житель Лозівського району, який у жовтні 2022 року наловив карасів, коропів та окунів, завдавши збитків у 540 тис. грн.

“У жовтні 2022 року обвинувачений здійснив незаконний вилов риби з водойми, розташованої в межах Картамиського старостинського округу Олексіївської сільської ради Лозівського району. Браконьєр за допомогою човна та чотирьох ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, виловив карасів, коропів, окунів, завдавши шкоди на суму майже 540 тис. грн”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Тепер чоловік постане перед судом. Його звинувачують у зайнятті незаконним рибним промислом. Справа вже в суді.