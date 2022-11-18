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Будівельник із Харкова став зіркою відео Гордона Рамзі

Світ 09:26   18.11.2022
Оксана Горун
Будівельник із Харкова став зіркою відео Гордона Рамзі Фото: FOX

Правда прославився будівельник не своїми кулінарними успіхами, а брудною кухнею, що шокувала знаменитого шеф-кухаря.

Знаменитий британський шеф-кухар Гордон Рамзі виклав у TikTok відеодуєт – свій коментар до відео, на якому харківський будівельник Олексій смажить рибу.

“За свою кар’єру я бачив декілька брудних кухонь, але… це найкраще”, – прокоментував Рамзі.

@gordonramsayofficial

#duet with @alexey_3101_ I’ve seen some dirty kitchens in my career…but this is the ultimate #KitchenNightmare ! #ramsayreacts #kitchennightmares

♬ оригинальный звук – Senya

На самому відео, опублікованому Рамзі, – процес зажарювання риби “під пивко”. Розмістив його досить популярний “тиктокер” Олексій з ніком alexey_3101, з облікового запису якого можна зробити висновок про те, що він працює будівельником у Харкові.

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    • Спостерігаючи за кулінарними вправами “колеги”, Рамзі не приховує емоцій: “О, ця кухня! Про що ти думаєш, мужик? Ти огидний! Що ти там робиш? Гаразд, хрумка риба. Вона жахлива. Це для твого кота? Це нічний кошмар!”

    Втім, хоч би як обурювався Рамзі, рівень популярності Олексія в соцмережі він підвищив. Підписники будівельника під іншими його відео захоплено коментують: “Мужик, з тобою зняв дует Гордон Рамзі!”

    Автор: Оксана Горун

  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 09:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правда прославився будівельник не своїми кулінарними успіхами, а брудною кухнею, що шокувала знаменитого шеф-кухаря".