Будівельник із Харкова став зіркою відео Гордона Рамзі

Правда прославився будівельник не своїми кулінарними успіхами, а брудною кухнею, що шокувала знаменитого шеф-кухаря.

Знаменитий британський шеф-кухар Гордон Рамзі виклав у TikTok відеодуєт – свій коментар до відео, на якому харківський будівельник Олексій смажить рибу.

“За свою кар’єру я бачив декілька брудних кухонь, але… це найкраще”, – прокоментував Рамзі.

На самому відео, опублікованому Рамзі, – процес зажарювання риби “під пивко”. Розмістив його досить популярний “тиктокер” Олексій з ніком alexey_3101, з облікового запису якого можна зробити висновок про те, що він працює будівельником у Харкові.

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Спостерігаючи за кулінарними вправами “колеги”, Рамзі не приховує емоцій: “О, ця кухня! Про що ти думаєш, мужик? Ти огидний! Що ти там робиш? Гаразд, хрумка риба. Вона жахлива. Це для твого кота? Це нічний кошмар!”

Втім, хоч би як обурювався Рамзі, рівень популярності Олексія в соцмережі він підвищив. Підписники будівельника під іншими його відео захоплено коментують: “Мужик, з тобою зняв дует Гордон Рамзі!”