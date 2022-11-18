Строитель из Харькова стал звездой видео Гордона Рамзи
Правда прославился строитель не своими кулинарными успехами, а грязной кухней, приведшей в шок знаменитого шеф-повара.
Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи выложил в TikTok видеодуєт — свой комментарий к видео, на котором харьковский строитель Алексей жарит рыбу.
«За свою карьеру я видел несколько грязных кухонь… но это самое лучшее», — прокомментировал Рамзи.
@gordonramsayofficial
#duet with @alexey_3101_ I’ve seen some dirty kitchens in my career…but this is the ultimate #KitchenNightmare ! #ramsayreacts #kitchennightmares
На самом видео, опубликованном Рамзи, — процесс пожарки рыбы «под пивко». Разместил его достаточно популярный «тиктокер» Алексей с ником alexey_3101, из аккаунта которого можно сделать вывод о том, что он работает строителем в Харькове.
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Наблюдая за кулинарными упражнениями «коллеги», Рамзи не скрывает эмоций: «О, эта кухня! О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен! Что ты там делаешь? Ладно, хрустящая рыба. Она ужасна. Это для твоего кота? Но эта кухня! Это ночной кошмар!»
Впрочем, как бы ни возмущался Рамзи, уровень популярности Алексея в соцсети он повысил. Подписчики строителя под другими его видео восхищенно комментируют: «Мужик, с тобой снял дуэт Гордон Рамзи!»
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правда прославился строитель не своими кулинарными успехами, а грязной кухней, приведшей в шок знаменитого шеф-повара".