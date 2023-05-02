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Ради просмотров в TikTok. Из-за челленджа подросток получил 75% ожогов тела

Мир 15:36   02.05.2023
Оксана Якушко
Ради просмотров в TikTok. Из-за челленджа подросток получил 75% ожогов тела GoFundMe

Подросток из США, из Северной Каролины получил ожоги 75% тела после того, как попытался бросить вызов в TikTok, сообщает Іnsider.

16-летний Мейсон Дарк принимал участие в челендже TikTok, который предполагал распылить легковоспламеняющуюся аэрозольную краску на зажигалку. Вдруг его семья услышала взрыв.

Дарка охватило пламя, поэтому он прыгнул в реку, чтобы потушить огонь, но, несмотря на это, получил очень сильные ожоги.

Его мать, Холли Дарк, рассказала изданию WRAL, что сейчас его «не узнать».

После инцидента Дарка срочно доставили в ожоговый центр UNC в Чапел-Хилл, где ему сделали операцию.

GoFundMe

Врачи обнаружили, что подавляющая часть его тела покрыта ожогами третьей степени.

Подростку, заядлому футболисту, придется провести полгода в ожоговой палате.

Сейчас Дарк находится в больнице под седативным и перенес первую из многих операций.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 15:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подросток из США, из Северной Каролины получил ожоги 75% тела после того, как попытался бросить вызов в TikTok, сообщает Іnsider.".