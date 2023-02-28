Слет «редановцев» в Харькове: полиция заблокировала каналы и группы в соцсетях
Правоохранители заблокировали в Украине 18 каналов и групп в социальных сетях, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине через новое молодежное движение.
Субкультура имеет целью провоцирование массовых конфликтов и драк, отметил начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан.
«В социальных сетях и во вновь созданных Telegram-каналах администраторы распространяют информацию и провоцируют молодежь на проведение массовых скоплений для физического противостояния. Первоочередная проверка показала, что искусственное развитие такой субкультуры — это попытка российских пропагандистов провести очередную ИПСО и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине», — рассказал Богдан.
По его словам, всего в течение двух дней в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи. В управления и отделы полиции пригласили более 700 человек. Большинство из них — это несовершеннолетние.
Ювенальные полицейские проводят профилактические мероприятия с подростками и их родителями. При этом разъясняют, что за такие действия предусмотрено как административную (для родителей несовершеннолетних), так и уголовную ответственность, которая наступает с 14-ти лет.
Напомним, массовая драка с участием подростков в Харькове «была запланирована» на 27 февраля. Дети собирались возле ТРЦ «Никольский». Среди них — представители молодежной субкультуры «ЧВК Редан» (поклонники аниме, неформалы) и их идейные оппоненты — «офники» (преимущественно футбольные фанаты). Стороны устраивают стычки в массовых местах.
За организацией опасного для жизни «флешмоба», по данным начальника Нацполиции Харьковщины Владимира Тимошко, стояли провокаторы из РФ. В подразделения полиции приглашали 245 человек, из которых 215 несовершеннолетних и 30 совершеннолетних. Среди граждан — 149 парней, 66 девушек и трое ранее судимых. У нарушителей изъяли 17 ножей, кастетов, газовых баллончиков. В отношении родителей несовершеннолетних составили 72 протокола.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заблокировали в Украине 18 каналов и групп в социальных сетях, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине через новое молодежное движение.".