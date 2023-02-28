Без массовой драки в Харькове: на родителей подростков составили 72 протокола

Полиция Харьковщины сообщила, что установила и опросила всех участников запланированной, но не состоявшейся в Харькове массовой драки.

«Для проведения следственных действий в подразделения полиции приглашены 245 человек, из которых 215 несовершеннолетних и 30 совершеннолетних. Среди граждан — 149 парней, 66 девушек и трое ранее судимых. У нарушителей изъяли 17 ножей, кастетов, газовых баллончиков», — подвели итоги сорванной провокации в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полицейских, в рамках этого уголовного производства уже произвели около 100 процессуальных и следственных действий. Среди них — обыски и судебные экспертизы. Обнаруженные у подростков ножи, кастеты, газовые баллончики изъяли.

Также полиция уже работает с родителями участников несостоявшегося побоища.

«В отношении родителей несовершеннолетних работники ювенальной превенции составили 72 протокола по ст. 184 («неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Следственные действия продолжаются. Проводится работа по установлению организаторов массового мероприятия», — отметили в Нацполиции.

Напомним, массовая драка с участием подростков в Харькове «была запланирована» на 27 февраля. Дети собирались у ТРЦ «Никольский». За организацией опасного для жизни «флешмоба», по данным начальника ГУ Нацполиции Харьковщины Владимира Тимошко, стояли провокаторы из РФ.