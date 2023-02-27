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Тимошко: 257 человек доставили в полицию из центра Харькова, почти все — дети

Происшествия 20:01   27.02.2023
Елена Нагорная
Тимошко: 257 человек доставили в полицию из центра Харькова, почти все — дети Фото: Владимир Тимошко

Из центра Харькова правоохранители доставили в отделы полиции 257 человек — участников российского флешмоба, который предусматривал массовую драку. Из них только 30 человек совершеннолетние, сообщает в Facebook глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, у многих изъяли газовые баллончики, ножи и кастеты.

«257 человек — приглашены в отделы полиции города, из которых только 30 совершеннолетние! Сколько из них сегодняшнюю ночь могли провести в больнице? Хорошо то, что хорошо заканчивается. По замыслу ФСБ недогосударства, которая путем манипулирования и обмана «собрала» в группы всех этих людей, они должны были совершить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недогосударства могло посмаковать с этого», — написал Тимошко.


Фото: Владимир Тимошко

Он также сообщил, что все дети будут переданы родителям, с участием совершеннолетних будут проведены следственные действия, направленные на установление организаторов.

Полиция установила 245 участников событий в центре Харькова, из которых 30 — совершеннолетние. Среди несовершеннолетних 149 парней и 66 девушек, уточнили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) УКУ.

Ранее в Telegram-каналах сообщили, что возле ТРЦ «Никольский» было много полиции, и якобы временно торговый центр закрывали для посетителей. Позже стало известно, что там собирались члены группы «ЧВК Редан». Молодежная субкультура объединяет поклонников аниме и выступает против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа. С ними неформалы устраивают столкновения в массовых местах. Представителей субкультуры задерживали в РФ.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко написал, что на площади Конституции полиция задержала всех подростков — участников флешмоба, организованного российским агрессором. С родителями детей будут встречаться ювенальные полицейские и проводить профилактические беседы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 20:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из центра Харькова правоохранители доставили в отделы полиции 257 человек — участников российского флешмоба, который предусматривал массовую драку. Из них только 30 человек совершеннолетние, сообщает в Facebook глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".