Тимошко: 257 осіб доправили в поліцію з центру Харкова, майже всі – діти

З центру Харкова правоохоронці доправили до відділів поліції 257 осіб – учасників російського флешмобу, який передбачав масову бійку. З них лише 30 осіб повнолітні, повідомляє у Facebook голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, у багатьох вилучили газові балончики, ножі та кастети.

“257 людей – запрошено до відділів поліції міста, з яких лише 30 повнолітні! Скільки з них сьогоднішню ніч могли провести в лікарні? Добре те, що добре закінчується. За задумом ФСБ недодержави, яка шляхом маніпулювання та обману “зібрала” в групи всіх цих людей, вони повинні були вчинити масову бійку в центрі міста, щоб ТБ недодержави могло посмакувати з цього”, – написав Тимошко.



Фото: Володимир Тимошко

Він також повідомив, що всіх дітей буде передано батькам, а за участю повнолітніх будуть проведені слідчі дії, спрямовані на встановлення організаторів.

Поліція встановила 245 учасників подій у центрі Харкова, з яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 хлопців та 66 дівчат, уточнили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) ККУ.

Раніше в Telegram-каналах повідомили, що біля ТРЦ «Нікольський» було багато поліції, і нібито тимчасово торговельний центр закривали для відвідувачів. Пізніше стало відомо, що там збиралися члени групи “ПВК Редан”. Молодіжна субкультура об’єднує шанувальників аніме та виступає проти футбольних фанатів, мігрантів та вихідців із Кавказу. З ними неформали влаштовують сутички в масових місцях. Представників субкультури вже затримували у РФ.

Тимошко писав, що на майдані Конституції поліція затримала всіх підлітків — учасників флешмобу, організованого російським агресором. З батьками дітей зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди. У пресслужбі облуправління Нацполіції повідомили, що масову бійку попередили, вирішується питання щодо кваліфікації події згідно з ККУ.