Затримання підлітків біля “Нікольського”: Тимошко заявив про провокацію РФ

На майдані Конституції у Харкові поліція затримала всіх підлітків – учасників флешмобу, організованого російським агресором. З батьками дітей зустрічатимуться ювенальні поліцейські та проводитимуть профілактичні бесіди.

Про це повідомляє у Facebook начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. За його словами, результатом флешмобу мала стати масова бійка.

“Людяність – це не про русню. Вони нікого не жаліють. Ні старих, ні малих. Їх цікавить лише хаос, паніка, біль і страждання інших людей. Сьогоднішня подія на площі Конституції – ще один факт злочинної діяльності Росії, направленої проти наших дітей”, – написав Тимошко.

Також він звернувся до дорослих із закликом бути уважними до дітей, підтримувати з ними постійний зв’язок та допомагати розібратися в тому, що відбувається.

“Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо це зупинити. Тільки разом ми переможемо цих варварів. Давайте не дозволимо державі членистоногих покалічити наших дітей ще більше, ніж вони скалічені війною зараз!”, – підкреслив Тимошко.

Раніше в Telegram-каналах повідомили, що біля ТРЦ “Нікольський” було багато поліції, і нібито тимчасово торговельний центр закривали для відвідувачів. Попередньо, стався інцидент за участю членів невоєнної організації “ЧВК Редан”, яка походить з РФ і є підлітковою субкультурою – дітей спонукають конфліктувати у громадських місцях.