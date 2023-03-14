Поліція провела обшуки в учасників “Анти-Редана” в Харкові: що знайшли
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що слідчі дії після масової бійки, що не відбулася в Харкові, продовжуються.
“Слідчі провели обшуки в організаторів руху “Анти-Редан”, – повідомив Болвінов у facebook. – Слідчі, за оперативним супроводом оперативників карного розшуку та УСБУ, встановили молодиків, які можуть мати відношення до організації масових заворушень у Харкові – на цей час у них вдома проводяться обшуки”.
Болвінов нагадав, що учасники “розбірок” прийшли до центру Харкова, прихопивши з собою ножі та газові балончики. На бійку “Анти-Реданівці” покликали неповнолітніх.
“Збирали вони їх “дати відсіч руху Редан”, розповсюдження якого було зупинено в Харкові завдяки оперативним діям поліцейських. А ось “Анти-Редан” намагаються створити, з досить дивними та інфантильними мотивами з метою побиття підлітків“, – зазначив Болвінов.
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Вдома в учасників руху вилучили 12 мобільних телефонів та ноутбук, а також “сюрпризи” у вигляді рослини в пакеті та скляного пристрою.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що слідчі дії після масової бійки, що не відбулася в Харкові, продовжуються".