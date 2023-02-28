Батьки були в шоці, – головний слідчий Харківщини про обшуки в підлітків
Вранці 28 лютого у Харкові провели три обшуки у ймовірних організаторів масових заворушень біля ТРЦ “Нікольський”, які планувалися напередодні та були попереджені поліцією.
Батьки були в шоці з того, чим займаються їхні діти, зазначив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов і додав, що один з ймовірних організаторів – неповнолітній.
“Вчора в Харкові, як і в багатьох містах України, пройшли масові заворушення, в яких брали учать підлітки. Підлітки вирішили погратись у війну, та назвали свій рух “ПВК Редан” – все для того, щоб влаштувати бійку з іншою субкультурою “офників”, – пояснив Болвінов.
Він нагадав, що правоохоронці попередили масову бійку та встановили 245 осіб, з яких лише 30 є повнолітніми. Серед неповнолітніх – 149 хлопців та 66 дівчат. Усіх доправляли до відділів поліції для встановлення деталей.
“Справу невідкладно взяли в роботу – знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збиралися та координувалися. Встановили особу кожного”, – додав Болвінов.
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Нагадаємо, масову бійку за участю підлітків у Харкові «було заплановано» на 27 лютого. Діти збиралися біля ТРЦ «Нікольський». Серед них – представники молодіжної субкультури «ПВК Редан» (шанувальники аніме, неформали) та їхні ідейні опоненти – «офніки» (переважно футбольні фанати). Сторони влаштовують сутички у масових місцях.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 21:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 лютого у Харкові провели три обшуки у ймовірних організаторів масових заворушень біля ТРЦ “Нікольський”, які планувалися напередодні та були попереджені поліцією.".