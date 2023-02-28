Live
  • Вівторок 28.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.61
    • 🟢

Батьки були в шоці, – головний слідчий Харківщини про обшуки в підлітків

Події 21:50   28.02.2023
Олена Нагорна
Батьки були в шоці, – головний слідчий Харківщини про обшуки в підлітків

Вранці 28 лютого у Харкові провели три обшуки у ймовірних організаторів масових заворушень біля ТРЦ “Нікольський”, які планувалися напередодні та були попереджені поліцією.

Батьки були в шоці з того, чим займаються їхні діти, зазначив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов і додав, що один з ймовірних організаторів – неповнолітній.

“Вчора в Харкові, як і в багатьох містах України, пройшли масові заворушення, в яких брали учать підлітки. Підлітки вирішили погратись у війну, та назвали свій рух “ПВК Редан” – все для того, щоб влаштувати бійку з іншою субкультурою “офників”, – пояснив Болвінов.

Він нагадав, що правоохоронці попередили масову бійку та встановили 245 осіб, з яких лише 30 є повнолітніми. Серед неповнолітніх – 149 хлопців та 66 дівчат. Усіх доправляли до відділів поліції для встановлення деталей.

“Справу невідкладно взяли в роботу – знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збиралися та координувалися. Встановили особу кожного”, – додав Болвінов.

Читайте також:  Зліт «реданівців» у Харкові: поліція заблокувала канали та групи у соцмережах

Нагадаємо, масову бійку за участю підлітків у Харкові «було заплановано» на 27 лютого. Діти збиралися біля ТРЦ «Нікольський». Серед них – представники молодіжної субкультури «ПВК Редан» (шанувальники аніме, неформали) та їхні ідейні опоненти – «офніки» (переважно футбольні фанати). Сторони влаштовують сутички у масових місцях.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:18
З міськради пішов депутат від Блоку Кернеса, ексголовний дорожник Харкова
19:55
Дім на Наталії Ужвій не стане меморіалом війни, не хочуть мешканці – Терехов
19:27
Менше половини площ полів засіють на Харківщині через бої та міни – Синєгубов
18:49
Зліт “реданівців” у Харкові: поліція заблокувала канали та групи в соцмережах
18:20
Генштаб: про невдалі атаки РФ на Куп’янському напрямку і обстріли Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Батьки були в шоці, – головний слідчий Харківщини про обшуки в підлітків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 21:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 лютого у Харкові провели три обшуки у ймовірних організаторів масових заворушень біля ТРЦ “Нікольський”, які планувалися напередодні та були попереджені поліцією.".