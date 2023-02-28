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Без масової бійки в Харкові: на батьків підлітків склали 72 протоколи

Події 10:58   28.02.2023
Оксана Горун
Без масової бійки в Харкові: на батьків підлітків склали 72 протоколи

Поліція Харківщини повідомила, що встановила та опитала всіх учасників запланованої масової бійки, яка не відбулася в Харкові.

 “Для проведення слідчих дій до підрозділів поліції запрошено 245 осіб, з яких 215 неповнолітніх та 30 повнолітніх. Серед громадян – 149 хлопців, 66 дівчат і троє раніше судимих. У порушників вилучили 17 ножів, кастетів, газових балончиків”, – підвели підсумки зірваної провокації у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліцейських, у рамках цього кримінального провадження вже здійснили близько 100 процесуальних та слідчих дій. Серед них – обшуки та судові експертизи. Виявлені у підлітків ножі, кастети, газові балончики вилучили.

Також поліція вже працює з батьками учасників побоїща, що не відбулося.

“Щодо батьків неповнолітніх працівники ювенальної превенції склали 72 протоколи за ст. 184 (“невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей”) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Слідчі дії продовжуються. Проводиться робота щодо встановлення організаторів масового заходу”, – зазначили в Нацполіції.

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    • Нагадаємо, масова бійка за участю підлітків у Харкові “була запланована” на 27 лютого. Діти збиралися біля ТРЦ “Нікольський”. За організацією небезпечного для життя “флешмобу”, за даними начальника ГУ Нацполіції Харківщини Володимира Тимошка, стояли провокатори з РФ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомила, що встановила та опитала всіх учасників запланованої масової бійки, яка не відбулася в Харкові".